Raus aus dem Restmüll: Neue Möglichkeit zur Kaffeekapsel-Entsorgung

Das Pilotprojekt läuft von Oktober bis März nächsten Jahres in Oberösterreich.

Egal ob im Büro oder zuhause, Kaffeekapseln sind aus dem Alltag der meisten Kaffeetrinker nicht mehr wegzudenken. Sie sind praktisch und ideal portioniert, aber umwelttechnisch nicht unumstritten. Ein neues Pilotprojekt vom Marktführer Nespresso und der Altstoff Recyling Austria AG (ARA) will das Recycling nun wesentlich erleichtern, als Testregion dient Oberösterreich. Ab Oktober können in den rund 180 Altstoffsammelzentren (ASZ) Kaffeekapseln aller Marken in einem eigenen Behälter