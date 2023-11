Kaffee trinken, Karten spielen: "So ein Streiktag vergeht schon deutlich langsamer"

Die sechste Runde für die KV-Verhandlungen in der Metalltechnischen Industrie ist gestern ohne Einigung zu Ende gegangen, die vorbereiteten Streikbeschlüsse wurden in Gang gesetzt (mehr dazu lesen Sie hier). Unter den 200 Unternehmen, in denen es bis Freitag, 17. November, zu Streiks kommt, ist auch Trumpf Maschinen in Pasching: 830 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, seit kurz nach 22 Uhr gestern wird gestreikt.