Kachelöfen haben wieder Saison

Die Wiener Hafner verzeichnen derzeit ein Auftragsplus von 50 Prozent. Jährlich kommen in Wien daher 600 neue Kachelöfen hinzu, teilte die Wirtschaftskammer Wien in einer Aussendung am Montag mit. Rund vier bis fünf Monate dauere es von der Anfrage bis zur Fertigstellung des Kachelofens, so Peter Kluhs, Innungsmeister der Wiener Hafner. Die Dauer begründete er nicht nur mit der Errichtung des Ofens, sondern auch mit der Planung. Zudem müsse geprüft werden, ob die baulichen Voraussetzungen gegeben sind. Schließlich seien in Wien seit 2012 keine Rauchfänge mehr vorgeschrieben.

Kaufmotiv: Gestiegene Gas- und Ölpreise

Als Hauptmotiv nennen die Kunden hohe Gas- und Ölpreise sowie die Sorge um die Versorgungssicherheit, sagte Kluhs. Stromausfälle, Energiekrisen oder verzögerte Gaslieferungen könnten einem nichts mehr anhaben.

Trend zur Instandsetzung alter, historischer Kachelöfen

Rund 35.000 Wiener Haushalte verfügen laut aktuellen Schätzungen über einen Kachelofen. "Wir bemerken in Wien auch einen starken Trend zur Instandsetzung alter, historischer Kachelöfen, wie sie in klassischen Wiener Wohnungen vorhanden sind", sagte Kluhs, "Bei Neubauten bemerken wir den Trend, verschiedene Systeme mit dem Kachelofen im Verbund zu verwenden, um das Haus energieautark zu heizen".

Ökologischen und ökonomischen Vorteile

Der Innungsmeister verwies auf die ökologischen und ökonomischen Vorteile der Kachelöfen: Holz als Brennstoff wachse nach und sei ein erneuerbarer Energieträger. "Laut einer aktuellen Studie hat der Kachelofen unter allen Heizsystemen auch die beste, regionale Wertschöpfung - und stärkt somit die heimische Wirtschaft", ergänzte Kluhs. Brennholz gelte in der Holzwirtschaft als Abfallprodukt - und sei nach Berechnungen des Österreichischen Kachelofenverbandes das aktuell günstigste Heizmittel, verglichen mit Strom, Gas, Heizöl und Pellets. Und dank neuer Berechnungsprogramme konnten die Emissionen laut der Innung deutlich reduziert werden.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper