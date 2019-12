Juweliere mit Weihnachten zufrieden: "Uhren und Schmuck als Wertanlage"

Für die Uhren- und Schmuckhändler ist Weihnachten die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg eines Wirtschaftsjahres: "Natürlich ist Schmuck ein begehrter Geschenkartikel, weil er dauerhaft Freude bereitet", sagt Manfred Stütz. Er übernimmt mit 1. Jänner die Funktion des Obmanns der Sparte Juwelen- und Uhrenhandel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich mit 270 Mitgliedern. Er folgt in dieser Funktion Peter Egger.

Ähnliches berichtet Monika Wild vom gleichnamigen Linzer Schmuck- und Uhrengeschäft: Die Umsätze seien im Dezember um bis zu 40 Prozent höher. Bei ihrseien Uhren der Marken Rolex, Breitling und Tudor begehrt. "Wir können nicht genug Lieferungen erhalten, weil die Nachfrage so groß ist." Die Preise reichen bis zu 90.000 Euro: "Die Stücke sind eine Wertanlage." In die Hände spielen den Schmuckhändlern auch die Nullzinsen, die Sparer dazu verlockt, ihr Geld in Wertgegenstände zu investieren.

Schmuck ist ein beliebter Geschenkartikel. Bild: Inhorgenta

Viele wollen profitieren

Allerdings ist die Branche nach wie vor klein strukturiert. Zu viele Anbieter wollen ein Stück vom Kuchen – den auch Online-Anbieter anknabbern. Laut einer Auswertung der KMU Forschung Austria aus dem Sommer dieses Jahres schreibt jeder zweite Schmuckhändler Verluste. Und der Internet-Handel nimmt auch in der Branche zu. "Das Onlinegeschäft wird mehr, und zwar unabhängig vom Preis." Das sagt Werner Probst, geschäftsführender Gesellschafter der Schmuckhändler-Verbundgruppe Diadoro mit Sitz in St. Florian. Diadoro hat 80 Mitglieder in Österreich und Deutschland. 2018 haben diese einen Umsatz von 45 Millionen Euro erzielt.

Der Konsument wolle bequem von der Couch aus bestellen, entdecke aber auch online Stücke und kaufe diese im Geschäft. Entsprechend reagieren die im Verbund agierenden Einzelhändler: "Die Juweliere gehen zunehmend den dualen Weg", sagt Probst.

Schmuck wird gern probiert

Die im höherpreisigen Segment agierenden Händler geben an, dass sie das Onlinegeschäft nicht als Konkurrenz wahrnehmen würden. Schmuck sei keine Ware, die häufig online gekauft werde: " Eheringe und Uhren werden gerne probiert. Man bekommt schöne Sachen präsentiert und wählt aus", sagt Wild.

Stütz bezeichnet den Anteil des Onlinehandels als "unbedeutend": "Stilberatung ist ganz wichtig. Um zu sehen, wie Steine oder Silber ausgeführt sind, muss das Stück probiert werden."

Übrigens: Wer mit seinem Schmuck im Trend liegen möchte, sollte beachten, dass die Farbe Gelb Weißgold und Silber als Trendfarbe ablöst.

