Junge Gründer aus Oberösterreich: "Nicht zu viel nachdenken, einfach starten"

Gastronomie, Handwerk oder Informationstechnologie: Egal, in welcher Branche, wer ein Unternehmen gründet, beweist Mut. 2024 wurden in Oberösterreich gemäß der neuen bundesweit einheitlichen Zählweise 5730 gewerbliche Unternehmen gegründet. Gegenüber dem Jahr 2023 bedeutet das ein Plus von 1,7 Prozent. Zu den Gründungen kommen noch 633 Übernahmen, sie konnten um 25 Prozent gesteigert werden.