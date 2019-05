Junge Erwachsene in Finanzfragen nicht sattelfest

Das geht aus einer Online-Umfrage des Marktforschungsinstituts marketmind im Auftrag des Bankenverbands hervor.

Als Gründe für mangelndes Wissen nennen die Befragten unzureichende Bildung im Elternhaus und in der Schule. Beim Thema Sparen geben zwei Drittel der 1000 Befragten an, dass für sie Schulden machen nicht in Frage komme. Ist zusätzliches Geld nötig, werden vorrangig Familienmitglieder gefragt.