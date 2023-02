Jung, dynamisch, oberösterreichisch: Welche Start-ups ins Rampenlicht treten

Es tut sich einiges in Oberösterreichs Gründerszene: 2022 wurden in unserem Bundesland laut Wirtschaftskammer 5595 Firmen gegründet – mehr als im Vorkrisenjahr 2019, als es 5422 Unternehmen gewesen waren. Zieht man die vergangenen 20 Jahre heran, gab es in dieser Zeit nur in Wien und in Niederösterreich mehr Gründungen als in Oberösterreich. In Summe entstanden seit 1993 in unserem Bundesland 130.604 Firmen, österreichweit fast eine Million. Wie viele davon den Durchbruch geschafft haben,