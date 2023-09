Berufswahl: "Für die jungen Leute ist das ein Paradies"

In den Messehallen 20 und 21 präsentieren sich auch 95 Schulen.

Mit 341 Ausstellern, darunter Unternehmen, Schulen und Universitäten, verzeichnet die von den OÖN präsentierte Messe einen neuen Rekord. Zu den 172 Lehr- und Ausbildungsbetrieben aus dem Vorjahr sind heuer noch 26 dazugekommen, auch bei den Berufs-und Bildungsberatungen sowie den Studien- und Fachausbildungen gab es Zuwachs. Bei der Messe im vergangenen Jahr nutzten rund 80.000 Besucher die Möglichkeit, sich über ihre Berufsmöglichkeiten zu informieren. Insgesamt werden in den Hallen 20 und 21 200 Berufe vorgestellt - von Maschinenbau und Informationstechnologie bis hin zu Tourismus- und Gesundheitsberufen.

Daneben wartet an den vier Messetagen (Mittwoch bis Samstag) ein buntes Programm: Verschiedene Veranstaltungen wie Workshops zum Thema "Stil und Etikette" oder die Möglichkeit ein professionelles Bewerbungsfoto von sich anfertigen zu lassen. Zur besseren Übersicht steht auch ein digitales Angebot zur Verfügung: Mit der DIGI-Messe können alle Aussteller vorher begutachtet werden, neu ist die Filterfunktion und die Option, seine Favoriten zu markieren.

Die Qual der (Berufs-)Wahl

„Der Start ins Berufsleben ist für junge Menschen noch nie so voller Möglichkeiten gewesen. Die Frage, wie es nach der Schule weitergehen soll, können sich viele nach dem Besuch der Messe bereits beantworten", sagt Doris Hummer, Präsidentin der oberösterreichischen Wirtschaftskammer. Auch Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (VP) wirbt für die Messe: "Diese Beratung ist so wichtig, um Fehlentscheidungen zu vermeiden". Im Bundesland herrsche eine noch die dagewesene Vollbeschäftigung, dennoch suchen Unternehmen nach neuen Mitarbeitern: "Für die jungen Leute ist das ein Paradies, sie werden in allen Bereichen gebraucht". Ende August kamen auf 804 Lehrstellensuchende mehr als 2000 offene Lehrstellen.

Als Abwechslung können sich die Besucher der "Jugend & Beruf" in der Halle 21 und der Rotax-Halle die "Austrian Skills" - die österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe - ansehen, die parallel zur Messe stattfinden. Dabei kämpfen unter anderem Spengler, Floristiker, Grafikdesigner und Elektrotechniker um die Qualifikation für die internationalen Berufswettbewerbe. Der Besuch der Messe ist kostenlos, vom Welser Bahnhof bis zum Messegelände gibt es einen kostenlosen Shuttle-Service. Weitere Details finden Sie hier.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner