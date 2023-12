Jubelstimmung zum Jahreswechsel an den Börsen

Das Aktienjahr 2023 hat deutliche Kursgewinne gebracht. Die Indizes ATX, DAX, Dow Jones und Nikkei haben in zwölf Monaten zwischen zehn und 28 Prozent zugelegt, nachdem es 2022 deutlich nach unten gegangen war. Vor allem ab November entwickelten sich die Börsen positiv. Das liegt an sinkenden Inflationsraten und der Aussicht auf Zinssenkungen, was besonders die US-Notenbank Fed signalisiert hat. "An den Börsen herrscht aktuell Jubelstimmung. Indizes wie der amerikanische S&P 500 und der