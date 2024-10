Josko kauft Glashersteller aus Niederösterreich

Der Innviertler Fenster- und Türenhersteller Josko mit Sitz in Kopfing kauft in der Nähe von Amstetten zu: Wie am Dienstag bekannt wurde, wird Glastech, ein Produzent von Isoliergläsern, übernommen und neben den Schwestergesellschaften Josko Fenster&Türen und Eurosun Sonnenschutz in die Gruppe eingegliedert. Damit soll ein bedeutender Teil der Wertschöpfungskette ins Unternehmen integriert werden, heißt es in einer Aussendung. Voriger Eigentümer von Glastech war Lisec, ein Maschinenhersteller für die Flachglasverarbeitung. Zum Kaufpreis gibt es keine Angaben. Geschäftsführer von Glastech wird Gerhard Kasbauer, Mitglied der Josko-Geschäftsführung. Glastech soll weiter frei am Markt agieren und besteht als eigenständiges Unternehmen weiter.

