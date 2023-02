Job-Ghosting: Wenn Bewerber einfach abtauchen

"Ich arbeite in einem Transportunternehmen, und wir sind fast täglich damit konfrontiert. Trotz scheinbar bestem Einvernehmen beim Vorstellungs- bzw. Einstellungsgespräch tauchen die Leute einfach nicht auf. Noch schlimmer ist es beim Bewerbungsverfahren: Manche bewerben sich mehrmals, sind dann aber nicht erreichbar": So schildert eine Leserin aus Oberösterreich per Mail ihre Probleme bei der Personalsuche.