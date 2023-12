Österreichs Wirtschaftserholung verzögert sich

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr sagte, dass man kein "wirtschaftliches Weihnachtswunder" für heuer erwarten dürfe, denn das Jahr "endet so schwach wie es begonnen hat." Dennoch könnten die Österreicher "optimistisch in die nächsten beiden Jahre schauen", so IHS-Chef Holger Bonin. Es gebe keinen Anlass, zurück in den Krisenmodus zu kehren, wenngleich er vor einem Wettbewerbsproblem (hohe Inflation, hohe Lohnabschlüsse) im internationalen Vergleich sprach.

WIFO/IHS Prognose

Die Wirtschaftsforscher des Wifo/IHS rechnen 2024 mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,9 bzw. 0,8 Prozent und 2025 um 2,0/1,5 Prozent, wie sie am Donnerstag Vormittag in einer Pressekonferenz erklärten. Der Arbeitsmarkt erweise sich als relativ robust, er werde sich nur vorübergehend eintrüben, prognostiziert das Wifo. Die Arbeitslosenquote liege im Jahr 2024 unverändert bei 6,4 /6,6 Prozent und sinke 2025 auf 6,0/6,3 Prozent.

Livestream: "Konjunkturprognose 2023 bis 2025" wird präsentiert

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Die Inflation werde im kommenden Jahr auf 4,0/3,9 Prozent sinken, 2025 auf etwa drei Prozent. Die Gründe für die zögerliche Konjunkturerholung im kommenden Jahr seien die gesunkene Realeinkommen infolge der hohen Inflation und eine weltweite Schwäche der Industrie, die Österreichs Wirtschaft belasten.

Industrie schrumpft auch 2024 noch

Die Industriewertschöpfung wird aufgrund der verzögerten Erholung und hoher negativer Überhänge aus dem Vorjahr auch 2024 noch leicht schrumpfen und erst 2025 wieder kräftig expandieren. In der Bauwirtschaft dürfte der Konjunkturtiefpunkt hingegen erst 2024 erreicht sein.

Klimapolitik: "Massive Anstrengungen erforderlich"

Der CO2-Ausstoß Österreichs liege über den Zielvorgaben, sagte Felbermayr. Die heurige Reduktion um 3,1 Millionen Tonnen sei zu wenig, 3,7 Millionen Tonnen wären nötig, um die Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen. Insbesondere 2024 und 2025, wenn die Wirtschaft wieder wachse, sind in der Klimapolitik "massive Anstrengungen erforderlich".

Österreichs Wirtschaft hat in den vergangenen Jahren eine Achterbahnfahrt erlebt: Nach dem coronabedingten Einbruch des realen Wirtschaftswachstums im Jahr 2020 von minus 6,6 Prozent ging es 2021 mit plus 4,2 Prozent und 2022 mit plus 4,8 Prozent wieder steil nach oben. Im zweiten Halbjahr 2022 setzte dann ein internationaler Konjunktureinbruch ein, der auch Österreichs Volkswirtschaft erfasste und 2023 zu einer milden Rezession führte.

Die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) hat Mitte Dezember ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum im Jahr 2023 zurückgeschraubt. Für heuer erwartet sie einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,7 Prozent, nachdem sie im Sommer noch von einem leichten Plus (0,5 Prozent) ausgegangen war. Mit Blick auf 2024 rechnet sie allerdings mit einer leichten Konjunkturbelebung und einem BIP-Plus von 0,6 Prozent - ist also etwas pessimistischer als das Wifo.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch