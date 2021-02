"In der Coronakrise hat sich der Wunsch nach umweltschonend hergestellten, gesunden Biolebensmitteln noch einmal deutlich verstärkt", sagte gestern die Innviertlerin Gertraud Grabmann in ihrer Funktion als Obfrau des Biobauernverbandes Bio Austria bei einer Onlinepressekonferenz. So schnellte der Bio-Umsatz in den Supermärkten im Jahr 2020 im Vergleich zu 2019 um 23 Prozent auf 714 Millionen Euro nach oben, wie eine Erhebung der AMA Marketing zeigt.