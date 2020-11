Jeder zweite Österreicher bei den Finanzen optimistisch

Die Corona-Krise macht die Österreicher derzeit vorsichtiger beim Geldausgeben, aber fast jeder Zweite geht von einer Verbesserung der finanziellen Situation in den kommenden fünf Jahren aus. "Das ist ein erfreulicher Ausblick", sagte gestern der Geschäftsführer des Market-Instituts, Werner Beutelmeyer, der im Auftrag der Allianz Versicherung das "Vorsorge-Barometer" erstellt hat.

Vor allem die Jungen (fast 60 Prozent der 18- bis 34-Jährigen) sind mittelfristig optimistisch. Im Augenblick gebe es aber eine Verwerfung der Gesellschaft durch die Pandemie, sagte Beutelmeyer.

Laut Umfrage ist für jeden Zweiten (52 Prozent) die eigene finanzielle Absicherung ein besonders wichtiges Vorsorgethema. Wichtiger ist nur die Gesundheitsvorsorge (62 Prozent).

Ein Drittel der Befragten geht von einer schlechten Absicherung im Alter durch die staatliche Pension aus, Frauen (38 Prozent) stärker als Männer (28 Prozent). Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 44 Prozent. Nur jeder Zweite rechnet damit, überhaupt eine staatliche Pension zu bekommen. Hier zeigt sich ein besonders starker Generationenunterschied: 29 Prozent der Jüngeren rechnen sicher damit, einen staatliche Pension zu erhalten, bei den Älteren sind es 81 Prozent.

56 Prozent gaben an, Angst vor Altersarmut zu haben. Bei Frauen (59 Prozent) und Jüngeren (62 Prozent) war diese Sorge am größten. Die jüngere Generation habe es wesentlich schwerer in der Gesellschaft, was Lebensplanung und Vorsorge angehe, sagte Market-Chef Beutelmeyer.

In eine private Altersvorsorge investiert laut Umfrage jeder Zweite (53 Prozent). Dieser Wert blieb gegenüber einer vergleichbaren Umfrage aus dem Jahr 2014 unverändert. Bei Frauen war der Anteil mit 48 Prozent niedriger als bei Männern (58 Prozent).

Bei der Frage, welche Schicksalsschläge als besonders bedrohlich erscheinen, stand an erster Stelle der Verlust einer geliebten Person (67 Prozent). Dahinter folgten schwere Krankheit (60 Prozent) und selbst ein Pflegefall zu werden (50 Prozent).