Jeder neunte Landwirt hat seit 2010 seinen Betrieb zugesperrt

Die Zahl der Bauern sinkt in Österreich weiterhin, obwohl sich die Geschwindigkeit des "Höfesterbens" in den vergangenen Jahren verringert hat. Das ist die Kernaussage der gestern, Dienstag, präsentierten Agrarstrukturerhebung 2020 der Statistik Austria. EU-Mitgliedsstaaten sind verpflichtet, diese Daten alle zehn Jahre zu erheben.

Hatte es 2010 in Österreich noch 173.300 land- und forstwirtschaftliche Betriebe gegeben, waren es 2020 rund 154.600 (siehe Grafik). Das bedeutet ein Minus von rund 19.000 oder elf Prozent. Zum Vergleich: Im Jahrzehnt zuvor war der Rückgang bei rund 20 Prozent gelegen.

"Im Umkehrschluss steigt aber seit Jahren die durchschnittliche Gesamtgröße heimischer Betriebe", sagte Tobias Thomas, Generaldirektor der Statistik Austria, bei einem Online-Pressegespräch. 2020 waren es pro Betrieb – inklusive nicht genutzter Flächen – 44,9 Hektar, nach 42,6 im Jahr 2010 und 31,5 beim EU-Beitritt 1995.

Der Strukturwandel sei "in allen wirtschaftlichen Bereichen Realität, nicht nur in der Landwirtschaft. Aber seit dem EU-Beitritt ist es gelungen, ihn zu verlangsamen", sagte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP). Bäuerliche Betriebe stünden unter Druck, größere Flächen zu bewirtschaften, damit sich die Produktion rentiere. Auch fehlende Nachfolge sei häufig ein Grund dafür, dass ein Betrieb schließen müsse.

Österreich versuche, den Strukturwandel mit mehreren Maßnahmen einzudämmen, etwa mit Förderungen für umweltschonende Bewirtschaftung und Bergbauern, sagte Totschnig. Derzeit seien heimische Landwirte mit gestiegenen Betriebsmittelkosten wegen des Kriegs in der Ukraine konfrontiert. Die kleinteilige Struktur der heimischen Landwirtschaft und der hohe Anteil an Familienbetrieben verschafften im internationalen Vergleich jedoch Stabilität.

93 Prozent der heimischen Land- und Forstwirtschaft sind in Familienhand. 36 Prozent der Betriebe werden im Haupterwerb geführt, 57 Prozent im Nebenerwerb. Bei den restlichen sieben Prozent handelt es sich um Personengemeinschaften und juristische Personen. Die Zahl der Bio-Betriebe stieg laut der Erhebung zuletzt von 15 auf 22 Prozent.

Mehr Nutztiere pro Betrieb

Die Tendenz zu weniger, dafür aber größeren Betrieben spiegelt sich auch in der Tierhaltung: Hatte ein heimischer Bauer 2010 noch 28 Rinder gehalten, so waren es 2020 im Durchschnitt 34. Bei Schweinen stieg der durchschnittliche Bestand pro Betrieb von 85 auf 112 Tiere, bei Schafen von 27 auf 33, bei Ziegen von acht auf zwölf. Das sind allerdings deutlich weniger Nutztiere als in landwirtschaftlichen Betrieben anderer Länder, etwa in Deutschland oder den Niederlanden. (rom)