Jeder neunte Haushalt kaufte einen Philharmoniker

Die Österreicher haben in den ersten Monaten der Coronakrise mehr Geld zur Seite gelegt, während die Einkommen gesunken sind. Zu Beginn des Pandemieausbruchs war Bargeld sehr gefragt – und Goldmünzen. Heruntergerechnet hat "jeder neunte Haushalt einen Philharmoniker gekauft. In der Finanzkrise 2008 war es jeder fünfte", sagt Nationalbank-Vizegouverneur Gottfried Haber.

Auch in Haus und Heim wird kräftig investiert. Im ersten Halbjahr 2020 ging die Nachfrage nach privaten Konsumkrediten zurück, Immobilienkredite erfreuten sich hingegen großer Beliebtheit. "Die Haushalte forcieren den Vermögensaufbau. Sie nützen die Zeit, um in die eigenen vier Wände zu investieren", sagte Haber.

Insgesamt sind die Haushalte in der Coronakrise bisher finanziell auf Sicht gefahren – wegen der Unsicherheit und weil es während des Lockdowns eine Zwangskonsumpause gab. Im Gegensatz zu einigen anderen Ländern im Euroraum ist der Konsum in Österreich aber im ersten Halbjahr 2020 nicht so sprunghaft zurückgegangen, und auch die Sparquote stieg nicht so stark an wie im Euroraum. Die Notenbanker werten das grundsätzlich als positiv.

Dass die Angst der Österreicher zu Beginn der Krise groß war, zeigt sich am Bargeldbestand. Vor allem in den ersten Tagen haben sie vermehrt Geld abgehoben – im Schnitt hortete ein Haushalt im ersten Halbjahr 2020 rund 350 Euro. Insgesamt erhöhte sich der Bargeldbestand des Haushaltssektors in dem Zeitraum um 1,4 Milliarden Euro. Wie sich der zweite Lockdown auswirkt, sei noch nicht vorhersagbar.