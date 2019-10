Jeder fünfte Job der Privatwirtschaft hängt an Mutter im Ausland

Das teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.

Demnach waren 2017 11.500 Unternehmen im Besitz von ausländischen Konzernen, um 5,9 Prozent mehr als 2016. Sie beschäftigten 623.000 Menschen (plus 4,7 Prozent) und machten 263 Milliarden Euro Umsatz (plus 6,8 Prozent). Das entspricht 3,4 Prozent der Firmen, aber 21 Prozent der Beschäftigten und 34,6 Prozent des Umsatzes.

Allerdings ist die Auslandsverflechtung der heimischen Wirtschaft auch in die Gegenrichtung intensiver geworden: Die Zahl der Auslandstöchter österreichischer Unternehmen legte 2017 um zwei Prozent zu, auf 5997. Sie beschäftigten 1,14 Millionen Menschen (plus 6,1 Prozent) und machten 409 Milliarden Euro Umsatz (plus 7,2 Prozent).