Jeder dritte Lehrling mit Ausbildung unzufrieden

Nur zwei von drei Lehrlingen sind mit ihrer Ausbildung zufrieden: Das ist eines der Ergebnisse des vierten Österreichischen Lehrlingsmonitors von ÖGB, Arbeiterkammer und Gewerkschafts-Jugend (ÖGJ): 6002 Lehrlinge sind dazu vom Institut für Berufsbildungsforschung befragt worden.

"Das ist kein Wert, mit dem wir zufrieden sind. Wir wollen, dass 100 Prozent der Lehrlinge eine Top-Ausbildung bekommen", sagte Richard Tiefenbacher, geschäftsführender ÖGJ-Vorsitzender, gestern bei der Präsentation in Wien. Wer ständig nach guten Fachkräften schreie, müsse auch qualitativ hochwertige ausbilden. Besonders groß sei die Unzufriedenheit bei den Lehrlingen in Tourismus- und Handelsberufen. "68 Prozent der Lehrlinge sind mit ihrer Ausbildung zufrieden, das deckt sich mit unseren Erhebungen", sagte Mariana Kühnel, stellvertretende Generalsekretärin der Wirtschaftskammer Österreich.

Unzufriedenheit habe in vielen Fällen nachvollziehbare Gründe, etwa wenn die Erwartungshaltung nicht mit der betrieblichen Realität übereinstimme. Dass junge Menschen ihren Berufswunsch überdenken, gehöre zur Arbeitsrealität.

36 Prozent fühlen sich nicht ausreichend vorbereitet, um als Fachkraft in einem anderen Beruf zu arbeiten. 29 Prozent gaben an, dass sie Überstunden leisten: Zwölf Prozent sagten, dass dies freiwillig geschehe. 73 Prozent bekommen diese abgegolten. 50 Prozent sagten, dass die Lehrlingsentschädigung zu niedrig sei.

Rasenmähen in der Arbeitszeit

18 Prozent sagten weiters, dass sie in ihrer Lehrzeit auch Tätigkeiten ausüben müssen, die nicht zur Ausbildung gehören, also beispielsweise ein Kfz-Techniker, der Rasenmähen musste. 41 Prozent erledigen fachbezogene Arbeiten, also beispielsweise eine Metalltechnikerin, die Fahrtätigkeiten übernimmt.