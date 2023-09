Jeder dritte Euro fließt in ein Aktionsprodukt

Vor allem Familien und Mehrpersonenhaushalte gaben an, mehr als früher auf den Preis zu schauen.

"Noch nie war das Einkaufsverhalten so sehr von Krisen beeinflusst wie jetzt", sagt Christina Mutenthaler-Sipek: Die Geschäftsführerin von Agrarmarkt Austria (AMA) Marketing hat heute, Montag, bei einem Pressegespräch in Wien einen Überblick auf das Einkaufsverhalten der Österreicher im ersten Halbjahr 2023 gegeben. 2800 Haushalte, die ihre Einkäufe scannen, wurden dafür erfasst. Bis 2020, so Mutenthaler-Sipek, seien sowohl Kaufverhalten als auch die Preise mehr oder weniger stabil gewesen. Mit Einsetzen der Pandemie 2020 setzte ein Umdenken ein: "Die Konsumenten legten viel Wert auf Qualität, Regionalität und Saisonalität." Auch Kochen und Gärtnern standen im Mittelpunkt. Mit Ausbruch des Ukrainekriegs sei die Preissensibilität zum dominierenden Faktor geworden. Rohstoffe, nachgelagerte Bereiche und letztlich auch Lebensmittel wurden teurer.

Das zeigt auch Auswirkungen beim Einkaufsverhalten: 834.371 Tonnen Lebensmittel (erfasst werden nicht sämtliche Warengruppen, der Schwerpunkt liegt auf Milch und Milchprodukten, Fleisch, Obst, Gemüse, Wurstwaren, Tiefkühlprodukten und Fertiggerichten. Brot und Gebäck sind nicht erfasst) wurden im ersten Halbjahr gekauft, ein mengenmäßiges Minus von 3,5 Prozent im Vorjahresvergleich. Im Schnitt wurden je Einkauf 3,15 Kilogramm gekauft: 2022 waren es noch 3,45 Kilogramm gewesen. "Die Menschen kaufen bewusster ein und wählen aus, was sie wirklich brauchen, verzichten auf manche Dinge", sagte Micaela Schantl von der AMA-Marktforschung.

Während die Menge der verkauften Lebensmittel zurückging, stiegen die Ausgaben um 9,9 Prozent auf 3,96 Milliarden Euro. Im Vergleich mit dem ersten Halbjahr 2019 stiegen die Ausgaben um ein Viertel.

Bio ist krisenresistent

Bei der Frage, ob mehr auf Qualität oder mehr auf den Preis/Aktionen geachtet wird, nannten 2021 60 Prozent der Befragten Qualität: Heuer waren es 42 Prozent, 58 Prozent ist der Preis wichtiger. Die Österreicher sind Aktions-Einkäufer: "Jeder dritte Euro fließt in ein Aktionsprodukt", sagte Mutenthaler-Sipek. Besonders oft würden Butter, Fleisch und Geflügel zum Aktionspreis gekauft (zu mehr als 40 Prozent), und zwar von allen Bevölkerungsschichten: "Da spielt die Psychologie eine große Rolle. Man hat ein gutes Gefühl, weil man ein Schnäppchen gemacht hat", sagt Schantl.

Der wertmäßige Anteil von Bio-Lebensmitteln liegt unverändert bei zwölf Prozent: "Das Wachstum wurde gebremst, aber es gab in diesem Segment keinen Einbruch", sagte Mutenthaler-Sipek. Die Menge der verkauften Bio-Lebensmittel sank um 5,6 Prozent auf 108.397 Tonnen. Zum Vergleich: 2019, vor Ausbruch der Pandemie, waren es 84.318 Tonnen. Die Preise für Bioware seien auch weniger stark gestiegen als jene für konventionelle Ware.

Um einen Gegenpol zur Preissensibilität zu schaffen, kündigte die AMA Marketing auch den Start einer neuen Kampagne ("Das hat einen Wert"), die den Wert von Lebensmittel in den Mittelpunkt rücken soll.

