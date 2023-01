Wer Gas fördern will, braucht Geld, Expertise und einen langen Atem.

Seit vielen Jahrzehnten wird in Österreich nach Erdöl und Erdgas gebohrt. Vor allem im Wiener Becken sowie in Oberösterreich und Salzburg gibt es Vorkommen. Meist passiert die Förderung ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Die geplante Probebohrung in Molln hat eine Diskussion entfacht, wie umweltfreundlich Gasförderung ist und wer damit Geschäfte macht.