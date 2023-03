Jede vierte Frau ist auf finanzielle Hilfe angewiesen

"Frauen leisten einen Großteil der unbezahlten Arbeit, übernehmen die Kindererziehung und den Haushalt. Sind die Kinder groß, werden oft Eltern oder Großeltern gepflegt. So wertvoll diese Tätigkeiten für unsere Gesellschaft sind, so unzureichend werden sie finanziell abgegolten", sagt Stefanie Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich. Für ihren Einsatz müssten Frauen erst beim Gehalt und später bei der Pension Einbußen hinnehmen.

Nimmt man ein Kalenderjahr als Vergleichsbasis, war heuer der 16. Februar "Equal Pay Day": Es sind also 2023 47 Kalendertage, die Frauen, rein rechnerisch, unbezahlt arbeiten. Der Unterschied bei der Alterspension zwischen Männern und Frauen liegt im Schnitt bei 42 Prozent.

Huber und Karin Kiedler, Leiterin der Marktforschung der Erste Bank Österreich, präsentierten heute, Donnerstag, bei einem Pressegespräch die Frauenfinanzstudie, die traditionell rund um den Weltfrauentag am 8. März vorgestellt wird. 1350 Personen wurden dafür vom Imas-Institut befragt. Demnach sind nur 21 Prozent der Frauen sicher, dass sie im Alter eine ausreichende Pension bekommen werden. 27 Prozent gaben an, sich aufgrund der Inflation einschränken zu müssen (Männer: 22 Prozent). 88 Prozent wollen finanziell unabhängig sein: Allerdings ist der Weg bis dorthin noch weit. Denn rund jede vierte Frau in Österreich ist auf finanzielle Unterstützung durch Personen in ihrem engen familiären Umfeld angewiesen. Sparkasse und Erste Bank haben daher die Initiative "she invests" ins Leben gerufen.

Huber betonte die Notwendigkeit von Finanzbildung für Frauen, um gute Entscheidungen in Bezug auf ihr Geld treffen zu können: "Einen hohen Stellenwert hat dabei die Pensionsvorsorge, denn finanzielle Unabhängigkeit im Alter beginnt bereits in jungen Jahren." Finanzbildung müsse im Kindesalter beginnen. Frauen dürften sich vor dem Thema Geldanlage nicht fürchten: "Vorsichtige Frauen können zum Beispiel mit kleinen Summen beginnen. Über die Jahre kommt auch einiges zusammen."

Keine Scheu vor Investments

Huber und Kiedler empfehlen allen Frauen, ein eigenes Konto zu führen und selbst vorzusorgen, etwa in Form einer Sparkarte oder eines Sparkontos. Der Verband "Financial Planners" riet Frauen heute in einer Aussendung dazu, keine Scheu vor Investments zu haben und Eigeninitiative bei Gehaltsverhandlungen zu zeigen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.