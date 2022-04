IWF: Weltweite Verschuldung über Vor-Corona-Niveau

Vor allem für China rechnen die Experten des IWF mit weiterhin deutlich steigenden Raten, wie sie am Mittwoch in Washington mitteilten. Die weltweiten Verschuldungsquoten wie auch diejenigen in Industriestaaten dürften dagegen in den nächsten Jahren unter den Rekordwerten von 2020 liegen.

Weltweit rechnet der IWF 2022 und 2023 mit einer durchschnittlichen Verschuldung der öffentlichen Hand im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung von jeweils gut 94 Prozent. Pandemiebedingt hat es 2020 einen Sprung auf den Rekordstand von 99,2 Prozent gegeben.