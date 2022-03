IWF: "Krieg in der Ukraine ist schwerer Schlag für die Weltwirtschaft"

Weil sich der Energiehandel verschiebt, Lieferketten reißen und Russland vom internationalen Zahlungsnetzwerk Swift ausgeschlossen wurde, werde sich die globale Wirtschaftsordnung grundlegend ändern, teilte der IWF am Mittwoch auf seiner Internetseite mit.

"Der Konflikt ist ein schwerer Schlag für die Weltwirtschaft, der das Wachstum beeinträchtigen und die Preise in die Höhe treiben wird", so der IWF. Auch eine Verunsicherung der Investoren, sinkende Vermögenswerte, schlechtere Finanzierungsbedingungen und Kapitalabflüsse aus den Schwellenländern könnten ausgelöst werden. Die Absenkung der Prognose für das Weltwirtschaftswachstum hat die Organisation bereits angekündigt. Sie wird unter den bisher vorhergesagten 4,4 Prozent für 2022 liegen. Genaueres will der IWF am 19. April veröffentlichen.

Der IWF sagte zudem eine tiefe Rezession in der Ukraine und in Russland voraus. In Europa könne es zudem zu Unterbrechungen bei den Erdgasimporten und zu größeren Störungen der Lieferketten kommen. Aus dem Nahen Osten und Afrika könne vermehrt Kapital abfließen. Am Mittwochabend entschied die US-Notenbank Fed über eine Erhöhung des Leitzinses – die erste seit Beginn der Coronakrise. Aufgrund der hohen Inflation werde er um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent erhöht, teilte die Federal Reserve nach ihrer Zinssitzung in Washington mit.