IWF: Immo-Markt als mögliches Bankenrisiko

Die Situation auf dem Immobilienmarkt könnte für das heimische Bankensystem zu einem zunehmenden Risiko werden. Das geht aus einer aktuellen Studie des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Stabilität des österreichischen Finanzsystems hervor.

Der IWF rät den Aufsichtsbehörden, "Datenlücken im Immobilien- und Unternehmenssektor" zu analysieren und zu schließen. Dabei gehe es zum einen um Daten zu den Finanzinstitutionen auf dem Wohnungsmarkt, zum anderen um Daten bei der Vergabe von Unternehmenskrediten, heißt es.

Auf dem Immo-Markt habe in den vergangenen Jahren eine Überbewertung der Häuserpreise stattgefunden. Schätzungen des IWF zufolge seien die Preise in Österreich derzeit um rund zehn bis 15 Prozent überbewertet, in Wien sogar um 20 Prozent. Zudem sei die Zahl der Transaktionen am Immobilienmarkt 2018 um rund 13 Prozent und damit deutlich gewachsen, was eine Überhitzung suggeriere, heißt es in der Studie.

Generell sei das heimische Finanzsystem aber besonders widerstandsfähig gegenüber Schocks. Die Regulatorien seien "sehr umfassend". Herausfordernd blieben nach wie vor die starken Verflechtungen des Finanzsystems, spezifische Eigentümerstrukturen und die Abhängigkeit der Banken vom Osteuropa-Geschäft, so der IWF.