IV: Hoffnung auf ein "Durchschnittsjahr"

Die Industriellenvereinigung (IV) Oberösterreich hat bei ihrer Pressekonferenz zum Jahresauftakt am Mittwochvormittag eine "Rückkehr zu strukturpolitischen Verbesserungen für den Standort" sowie eine "Ende der Fördergießkanne nach drei Jahren krisenbedingter Subventionspolitik" gefordert. Laut IV-Präsident Stefan Pierer sei der Fokus nun wieder auf Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige finanzpolitische Entscheidungen zu legen.

2023 werde laut Pierer ein "noch immer sehr herausforderndes" Jahr. Die geopolitische Situation sei so unsicher wie noch lange nicht, kleinste Änderungen, insbesondere hinsichtlich des Ukraine-Konflikts, könnten große Auswirkungen haben und würden die Planbarkeit für Betriebe einschränken. Die pessimistischen Einschätzungen aus dem vergangenen Jahr seien jedoch nicht eingetreten, was auch der Anpassungsfähigkeit der Industrie zu verdanken sei, so Pierer. Bei der IV überwiegt, nicht zuletzt aufgrund der Covid-Öffnungen in China, die Hoffnung, dass 2023 "wieder ein Durchschnittsjahr werden könnte".

Arbeitskräftemangel weiterhin dominierendes Thema

Sollten die europäischen Energiepreise im Vergleich zu Asien und Nordamerika weiterhin auf einem derartig hohen Niveau bleiben, werde es laut Pierer "unweigerlich" zu Abwanderungen kommen. Auch der Arbeitskräftemangel werde mit österreichweit derzeit 220.000 offenen Stellen auch im Jahr 2023 dominierendes Thema sein. Pierer verwies dabei auf die IV-Vorschläge zur Attraktivierung von Arbeit im Regelpensionsalter (steuerliche Begünstigung) sowie geringerer Überstundenbesteuerung (20 Überstunden steuerfrei).

Darüber hinaus präsentierte die IV einen Maßnahmenkatalog zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des oberösterreichischen Industriestandorts. Darin enthalten sind unter anderem die Forderung nach einer schnelleren Digitalisierung im öffentlichen Sektor sowie Initiativen zur Förderung technischer und naturwissenschaftlicher Lehrinhalte an Schulen.

Energiewende darf kein Wettbewerbsnachteil sein

Für IV-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch war das Jahr 2022 rückblickend für manche ein "unerwarteter Crashkurs in Sachen Energiekompetenz". Durch volle Gasspeicher und den milden Winter sinke diese Kompetenz derzeit jedoch wieder. Die Energiepolitik der vergangenen Jahre sei laut Haindl-Grutsch "ideologiegetrieben und fernab von ökonomischen Realitäten" gewesen. Auch dürfe die Wende hin zu erneuerbaren Energien nach der Abkehr von russischem Gas nicht zu einem Wettbewerbsnachteil für den Standort führen, und müsse so umgesetzt werden, dass sie eine Chance für heimische Betriebe werde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger