IV: 134 wählen den Präsidenten für 4200 Mitglieder

Die 134 Mitglieder des Bundesvorstandes der Industriellenvereinigung (IV) wählen heute, Donnerstag, den Präsidenten für die mehr als 4200 Mitglieder der mächtigen freiwilligen Interessenvertretung. Zum ersten Mal seit 1996 kommt es zu einer Kampfabstimmung und ziemlich sicher zu zwei Wahlgängen.

Es treten an: der Oberösterreicher Wolfgang Eder (68), ehemaliger Vorstandschef der voestalpine und aktueller Aufsichtsratsvorsitzender des Technologie-Riesen Infineon, weiters Georg Knill (47), Landespräsident der IV in der Steiermark. Gemeinsam mit seinem Bruder führt er in zwölfter Generation ein Technologie-Unternehmen in Weiz. Der dritte Kandidat ist Martin Ohneberg (49). Der Vorarlberger hat 2011 den Automobilzulieferer Henn mehrheitlich übernommen, Geldgeber war auch der Investor Michael Tojner.

Das Rennen scheint offen zu sein. Insider gehen von leichten Vorteilen für Knill aus. Dieser kann auf die Unterstützung des bisherigen Präsidenten Georg Kapsch zählen. Knill hat seine Vizepräsidenten mit Philipp von Lattorff (Generaldirektor Boehringer Ingelheim Österreich) und Sabine Herlitschka, Österreich-Chefin von Infineon, und einem Überraschungskandidaten aus Oberösterreich definiert. Vor allem Herlitschkas Outing gegen den Infineon-Aufsichtsratschef Eder ist bemerkenswert.

Ohneberg hat für die drei Vizepräsidenten fünf Namen genannt: die jeweiligen IV-Präsidenten aus Salzburg, Kärnten und Tirol, Peter Unterkofler (Jacoby Holding), Timo Springer (Geschäftsführer im gleichnamigen Maschinenbau-Unternehmen) und Christoph Swarovski (Tyrolit) sowie Karin Exner-Wöhrer, Chefin der Salzburger Aluminium Group, und Porr-Chef Karl-Heinz Strauß aus Wien. Eder hat bisher nur Erich Wiesner von der Wiehag in Altheim als Vizepräsident genannt, dazu sollen regional ausgewogen weitere dazukommen.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at