Italiens BIP bricht heuer ohne zweite Welle um 9,5 Prozent ein

Für den Fall einer zweiten Infektionswelle wird Italiens Wirtschaftsleistung einer Studie der heimischen Notenbank zufolge heuer um 13 Prozent schrumpfen. Im kommenden Jahr sollte die italienische Wirtschaft wieder um 4,8 Prozent und 2022 um 2,4 Prozent wachsen. Sollte sich die Beschäftigungslage verschlechtern, würde sich dies negativ auf den Konsum und auf die Investitionen im Land auswirken. Die Notenbank rechnet, dass die Inflation in diesem Jahr auf Null fallen wird.

Bei ihren letzten Prognosen im Juni war die Notenbank von einem Minus der Wirtschaftsleistung in Italien von 9,2 Prozent ausgegangen. Italien zählt mit fast 35.000 Todesopfer neben Großbritannien und Spanien zu den am stärksten von der Epidemie betroffenen Länder in Europa.