Warum die KV-Verhandlungen in der IT-Branche so schwierig sind

Die Lohn-Verhandlungen gestalteten sich im abgelaufenen Jahr durchaus schwierig: Die Metaller brauchten acht Runden bis zum Abschluss, der Handel besiegelte den Kollektivvertrag nach zähem Ringen noch kurz vor dem Jahreswechsel. In anderen Branchen ging es dagegen relativ geräuschlos über die Bühne.

Nicht so in der IT-Branche: Bereits am 30. Oktober sind die Lohnverhandlungen für die österreichweit rund 90.000 Beschäftigten gestartet, seit mehr als zwölf Wochen gibt es keine Einigung. Die sechste Verhandlungsrunde ist am 15. Jänner gescheitert, Mittwoch Nachmittag will die GPA eine Protestaktion vor der Wirtschaftskammer in Wien abhalten. Die Fortsetzung der Verhandlungen ist für Donnerstag geplant. Sie sei irritiert über die langen Verhandlungen sagt, Sandra Steiner, Verhandlungsführerin für die GPA, im Gespräch mit den OÖN. Die IT-Branche sei nicht von der Krise betroffen, allein in Wien würden 5800 Fachkräfte fehlen. "Das müssen die anderen Beschäftigten kompensieren, der mentale Druck ist groß", sagt Steiner.

In der Branche gibt es einerseits den Kollektivvertrag, der die Mindestgehälter regelt. Weil in der Branche aber auch häufig freiwillig überbezahlt wird, spielen auch die sogenannten IST-Gehälter eine wichtige Rolle. Zuletzt boten die Arbeitgeber eine Erhöhung von 6,25 Prozent auf die IST-Gehaltssumme und 7,25 Prozent auf die kollektivvertraglichen Mindestgehälter. Die GPA fordert allerdings einen Abschluss, in dem mindestens die durchschnittliche Jahresinflation von 7,8 Prozent abgegolten wird, sagt Steiner.

Die Prozentzahlen seien der eine Streitpunkt, sagt Martin Zandonella, Chefverhandler der Arbeitgeberseite. Er argumentiert, dass die Gewerkschaft auf ihrer Forderung von knapp neun Prozent beharren würde. Diese Erhöhungen seien nur schwierig umzusetzen: Bei manchen Softwareentwicklern würden die Personalkosten mehr als 80 Prozent ausmachen, ein Hindernis im internationalen Wettbewerb, da man die Stundensätze für die Kunden nicht gleich stark erhöhen könne. Der größere Konflikt dreht sich um die IST-Gehälter: Die Gewerkschaft wolle durchsetzen, dass auch sie verbindlich erhöht werden, damit würde die Flexibilität der Unternehmen ausgehebelt werden. "Einmal Überbezahlung, immer Überbezahlung" - das sei ein "massiver Eingriff, der auch wirtschaftlich nicht sinnvoll ist", sagt Zandonella.

Auch für die Beschäftigten, die über KV bezahlt werden brauche es Planungssicherheit, argumentiert die Gewerkschafterin. Österreichweit gehören knapp 6000 Betriebe der Branche an, sowohl Großbetriebe als auch Klein- und Mittelständische Unternehmen. Das sei ähnlich wie im Handel, sagt Steiner: "Auch dort hat man es geschafft, man muss es nur wollen."

Auch im Vorjahr war die Stimmung bei den Verhandlungen in der IT-Branche ähnlich schlecht: Mehrere hundert Beschäftigte hatten sich am 23. Jänner 2023 im Linzer Schillerpark für eine Kundgebung der Gewerkschaft versammelt. Kurz darauf wurde eine Einigung erzielt. Ob das am Donnerstag auch gelingt, ist fraglich. "Ich bin Optimistin bis zum bitteren Ende", sagt Steiner. Zandonella kann sich vorstellen, dass zumindest versucht wird, sich bei den Mindestgehältern zu einigen.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner