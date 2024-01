IT-KV: Verhandlungen auch in der 7. Runde gescheitert

Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 90.000 Beschäftigten der IT-Branche stocken weiter. Auch die 7. Verhandlungsrunde ist heute ohne Ergebnis zu Ende gegangen. "Es gab zwar Bewegung von beiden Seiten, nach wie vor fehlt aber ein Angebot der Arbeitgeber für eine angemessene Erhöhung der Ist-Gehaltssumme", schrieb die Gewerkschaft GPA am Donnerstag in einer Aussendung.

Der nächste Termin ist für den 2. Februar anberaumt. Mit dem Vorschlag der Arbeitgeber, nur die Mindestgehälter in Höhe der Inflation anzuheben, waren die Arbeitnehmervertreter nicht zufrieden. "Ein Kollektivvertragsabschluss ist ein Gesamtpaket", sagte GPA-Verhandlungsführerin Sandra Steiner dazu. Auch ein zweijähriger Abschluss bei den IST-Erhöhungen sei ein Thema gewesen, der Vorschlag der Arbeitgeber sei jedoch vage geblieben. "Trotz einer gewissen Skepsis" wolle die Gewerkschaft sich darüber mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten beraten.

Am Mittwoch hatte die GPA zu einer Protestaktion vor der Wirtschaftskammer in Wien aufgerufen, laut Angaben der Gewerkschaft folgten rund 2000 Beschäftigte dem Aufruf. "Wir vermissen Respekt und Wertschätzung von Seiten der Arbeitgeber“, so Barbara Teiber, Vorsitzende der GPA, bei der Kundgebung.

