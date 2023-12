IT-Kollektivvertrag: Verhandlungen in 5. Runde gescheitert

Die Inflation spielt heuer eine große Rolle in den KV-Verhandlungen.

Wie im Handel, wurde auch in der IT-Branche am Freitag verhandelt, zu einem Abschluss kam es nicht. Für die Gewerkschaft GPA war das verbesserte Angebot der Arbeitnehmer - von 5 auf 6,25 Prozent - nicht annehmbar. Grundlage der Verhandlungen des IT-Kollektivvertrags ist die Herbstprognose der rollierenden Inflation, die für das Jahr 2023 7,75 Prozent beträgt.

"Eine Gehaltserhöhung unter der Inflationsrate ist kein Beitrag, die Attraktivität der Branche zu erhöhen. Die Vorgangsweise legt nahe, dass die Arbeitgeber kein Interesse an einem realistischen und fairen Abschluss haben", teilte GPA-Verhandlungsführerin Sandra Steiner per Aussendung mit.

Jetzt werden Betriebsrätekonferenzen abgehalten. Sollte es auch bei dem neuerlichen Verhandlungstermin am 15. Jänner zu keiner Einigung kommen, stellt die GPA "gewerkschaftliche Maßnahmen" in Aussicht. In der IT-Branche sind laut GPA österreichweit rund 90.000 Personen beschäftigt.

