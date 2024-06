Ist der Weg frei für die vegane Kochlehre?

Geht es nach den Grünen, wird es bald eine vegane und vegetarische Kochlehre in Österreich geben: Diese soll via Verordnung umgesetzt werden. Start soll 2025 sein, die Lehrzeit beträgt drei Jahre. Vor der Umsetzung gibt es eine vierwöchige Begutachtungsfrist.

"Die Gastronomie freut sich über jeden neuen Lehrberuf, der das Potenzial hat, Menschen für die Branche zu begeistern", sagte Mario Pulker, Obmann des Fachverbandes Gastronomie in der Wirtschaftskammer Österreich, in einer Aussendung. Bereits jetzt würden Zusatzausbildungen mit vegetarisch-veganen Inhalten stark nachgefragt. Derzeit fehlten in der Verordnung allerdings noch wichtige Details wie präzise Speisenbezeichnungen, verbindliche Rezepturen und Prüfungsunterlagen. Das bestätigt Gerold Royda, Obmann der Sparte Tourismus in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Er zeigte sich skeptisch, ob die Ausbildung auch dem klassischen Wirt etwas bringe oder nur den vegetarischen Restaurants.

