Agrarförderungen sollen Bauern unterstützen und den ländlichen Raum stärken. Geregelt sind sie in der gemeinsamen EU-Agrarpolitik. Ein großer Teil geht auch an Unternehmen oder Stiftungen. Und man findet in der im Juni aktualisierten Transparenzdatenbank Personen, die man dort nicht vermuten würde. Ein prominenter "Bauer": Siegfried Wolf.