Investor Fries wendet sich von der Immofinanz ab und der Windkraft zu

Vor zwei Tagen hat sich der aus Schwertberg stammende Anwalt und Investor Rudolf Fries von seinem Posten als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Immofinanz zurückgezogen. Wenige Tage zuvor hat er sein elfprozentiges Aktienpaket an der Immofinanz an Ronny Pecik verkauft.

Doch was sind die Motive für den Verkauf des Immofinanz-Aktienpakets? Dieses hatte seine Familienstiftung bzw. eine Tochtergesellschaft seit 2011 gehalten. Die genauen Beweggründe könnte nur er beantworten, eine Stellungnahme gibt es nicht. Das Aktienpaket repräsentiert zu aktuellen Kursen einen Wert von rund 286 Millionen Euro, also richtig viel Geld.

Anwalt Rudolf Fries

Hier kommt jene Windenergie-Betreibergruppe ins Spiel, die Fries seit 2013 aus der Firmenhülle des pleitegegangenen Autozulieferers Eybl International formte. Diese EAG Beteiligungs AG gehört zu mehr als 99 Prozent der Fries-Familien-Privatstiftung. Bei der Hauptversammlung am 20. Februar wurden die durchaus ambitionierten Pläne der Firma mit 71 Millionen Euro Bilanzsumme bekannt.

So sollen zu den bereits bestehenden 13 Windrädern in Niederösterreich weitere Windparks errichtet werden. Für erste Erweiterungen sind die Einspeisetarife mit 8,12 Cent/kWh gesichert, heißt es im Jahresbericht. Weiters sollen in der Steiermark in einer Seehöhe von 1600 bis 1800 Meter an vier Standorten jeweils acht Windräder errichtet und betrieben werden. Dazu sollen 35 bis 40 Windräder im Burgenland kommen. Einen Vertrag mit der Esterhazy Privatstiftung gibt es, um "für die Windenergiegewinnung interessante Liegenschaften im Mittelburgenland" zu nutzen.

Als Investitionssumme für all diese Projekte stehen 350 bis 400 Millionen Euro im Raum. Der Energieversorger Energie Burgenland wird als Partner genannt.

Für die EAG sind diese Investitionen durchaus lukrativ. Aus der alten Eybl International sind noch rund 100 Millionen Euro an Verlustvorträgen vorhanden. Diese können mit allfälligen Gewinnen gegengerechnet werden. Damit könnte der Schluss gezogen werden, dass sich der Investor mit Windrädern mehr Rendite als mit Immobilien verspricht.

Über die EAG-Tochterfirma TPA Windkraft hat sich Fries innerhalb von drei Jahren 1000 Grundstücke in "windstarken Regionen" des Burgenlands und Niederösterreichs gesichert, geht aus dem Jahresbericht der EAG hervor. "Da in Österreich die Möglichkeiten für die Errichtung von Neuanlagen aufgrund von Zersiedelung und Abstandsregelungen begrenzt sind, ist dadurch ein wichtiger Baustein für künftige Projekte gelegt", heißt es.

Vor Jahren hat sich Fries im Mühlviertel Kritik zugezogen, als er zusätzlich zu seinem bereits stattlichen Waldbesitz einen Bauernhof und Wälder erwarb und damit das Preisgefüge in der Region empfindlich störte.

Artikel von Sigrid Brandstätter Redakteurin Wirtschaft s.brandstaetter@nachrichten.at