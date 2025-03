Investmentfonds verwalteten Rekordvermögen

Das Fondsvermögen erhöhte sich somit um 8,2 Prozent im Jahresverlauf, wie die Finanzmarktaufsicht (FMA) am Montag in einer Aussendung mitteilte. Getragen wurde das Plus von Kurswertgewinnen sowie Nettomittelzuflüssen in Höhe von 1,5 Milliarden Euro, vor allem in Renten- und Aktienfonds. Deutliche Nettomittelabflüsse gab es bei Immobilienfonds mit minus 1,6 Milliarden Euro.

Nach Veranlagungsstrategien werden zum Jahresultimo in Mischfonds 105,6 Milliarden Euro (plus 7,8 Prozent), in Rentenfonds 63 Milliarden Euro (plus 7,2 Prozent) sowie in Aktienfonds 47 Milliarden Euro (plus 15 Prozent) verwaltet. Bei Immobilienfonds waren es acht Milliarden Euro (minus 17 Prozent), bei kurzfristigen Rentenfonds fünf Milliarden Euro (plus 17 Prozent) sowie bei Private-Equity-Fonds 1,6 Milliarden Euro (plus 19 Prozent). Weiter im Aufschwung seien auch Fonds mit Nachhaltigkeitsbezug, hieß es von der FMA.

