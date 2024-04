Invest AG steigt bei Philoro ein

Vor fünf Jahren ist die Constantia Industries der Familie Turnauer bei Philoro mit 40 Prozent eingestiegen. Diesen Anteil erwirbt nun zum Großteil wieder das Management des Gold- und Edelmetallhändlers. Wie am Montag bekannt wurde, halten die Gesellschafter bzw. die Geschäftsführung (Gründer Rudolf Brenner und Rene Brückler) nun 94 Prozent. Zum Kaufpreis wurden auf Nachfrage keine Angaben gemacht.



Als Finanzierungspartner ist die Invest AG der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich an Bord: Diese hält nun rund sechs Prozent der Anteile, wie Invest-AG-Vorstand Christoph Hikes sagt: „Es ist geplant, dass Philoro in einigen Jahren auch diesen Anteil kauft.“



Das Gesamtpaket habe gepasst. „Eine neue Zeit bricht für das Unternehmen an, es wird sich gut entwickeln“, sagt Hikes. Die Invest AG hält mehr als 50 Beteiligungen in Österreich und Süddeutschland.



Brückler und Brenner haben Philoro 2011 gegründet. Das Unternehmen ist mit 17 Filialen (fünf davon in Österreich) in Europa, den USA und Hongkong vertreten. Ziel ist, den gesamten Edelmetallkreislauf abzubilden. 60 Millionen Euro wurden in Korneuburg in eine Goldscheideanstalt und -schmelze investiert, die im Vorjahr eröffnet wurde: Die Produktionskapazität liegt bei 120 Tonnen jährlich. „Dort liegt der Fokus in der ersten Zeit auf Anlagebarren“, sagt Philoro-Finanzchef Florian Höller. Künftig seien auch Halbfertigzeuge und Industriebestandteile geplant.



Die neue Schmelze ermögliche es, nicht nur als Händler, sondern auch als Produzent aufzutreten. „Wir kaufen mehr Ware an als früher“, sagt Höller: „Die Nachfrage ist gut. Wir merken, dass die Menschen aufgrund des gestiegenen Goldpreises Ware verkaufen. Die Menschen wollen realisieren.“ Das gruppenweite Ankaufsvolumen lag im ersten Quartal bei rund 100 Millionen Euro. Philoro handelt auch mit Silber, Platin und Palladium. 230 Mitarbeiter sind beschäftigt, der Umsatz lag 2023 bei mehr als einer Milliarde Euro.

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl