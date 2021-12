Invest AG finanziert Expansion von Grazer Optiker-Unternehmen

Darauf haben sich das Grazer Unternehmen, die "österreichische Optic Retail International Group" (ORIG) und die Invest AG heute geeinigt. Insgesamt werden 177 Optiker-Filialen in den Niederlanden und Belgien gekauft. In den Niederlanden werden 142 Filialen der Kette "EyeWish" und in Belgien 35 Filialen von "GrandOptical" übernommen, wie aus einer Presseaussendung an Heiligabend hervorgeht. "Damit setzen wir durch den Ausbau des Optik-Einzelhandels einen Meilenstein im internationalen Wachstum unseres Grazer Unternehmens, zeigte sich ORIG-Gründer Michael Pachleitner erfreut. Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, sagte dazu: "Diese Zusammenarbeit zeigt, dass wir über unsere Beteiligungsgesellschaft auch internationale Entwicklungen initiiren und unterstützen können."