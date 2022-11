Invest AG: 15 Millionen Euro für Campervan-Vermieter

2016 gegründet, ist Roadsurfer laut eigenen Angaben mittlerweile europäischer Marktführer im Outdoor-Travel-Bereich. Das Unternehmen vermietet Campingcaravans inklusive Stellplätze mit Standorten in zwölf Ländern in Europa und auch in Kalifornien.

Nun holt sich Roadsurfer 21 Millionen Euro für weiteres Wachstum, wie es heute, Mittwoch, in einer Presseaussendung hieß. 15 Millionen Euro davon stammen von der Invest AG, sechs Millionen Euro von Bestandsinvestoren.

„Innerhalb von nur fünf Jahren expandierte Roadsurfer in zwölf Länder und erweiterte seine Flotte von 25 auf 3500 Camper. Eine stetige Flottensteigerung ist für die nächsten Jahre geplant“, sagt Christoph Hikes, Vorstandsmitglied der Invest AG.

Das Geld will das Münchner Unternehmen dazu verwenden, weiter zu wachsen und neue Märkte zu erschließen, zumal in Europa, aber auch in den USA. Eigenen Angaben zufolge hat der Campervan-Vermieter 550 Mitarbeiter und setzt rund 100 Millionen Euro um.