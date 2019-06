Die Sporthändlergemeinschaft Intersport mit Sitz in Wels befindet sich trotz großer Konkurrenz auf Wachstumskurs: Das Unternehmen hat den Umsatz im ersten Halbjahr um 3,5 Prozent auf 367,5 Millionen Euro gesteigert. Das gab Intersport Österreich-Geschäftsführer Thorsten Schmitz am Montag Abend bei einem Pressegespräch in Wien bekannt.