Intersport blickt optimistisch in den Winter

Nach zwei trüben Wintersaisonen aufgrund der Corona-Pandemie beurteilt der Geschäftsführer des Sportartikelhändlers Intersport Österreich, Thorsten Schmitz, bei einem Pressegespräch am Donnerstag die Geschäftsentwicklung im Wintersport-Segment als "sehr positiv". Zweistellige Wachstumsraten seien gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Der Wintersport werde laut eigener Schätzung heuer etwa 25 Prozent des Gesamtjahresumsatzes ausmachen. Seit dem Spätsommer und Herbstbeginn würden die 104 Intersport Händler an 208 Standorten in Österreich eine Rückkehr der Kundschaft in die Geschäfte beobachten. Der Wert eines durchschnittlichen Einkaufs habe sich laut Schmitz um etwa 15 bis 20 Prozent erhöht.

Weiterhin im Trend ist laut Schmitz das Ski-Tourengehen. Erhebungen des Verbands der Sportartikelhersteller würden von österreichweit rund 700.000 aktiven Tourengehern aus, zu denen im aktuellen Winter noch 120.000 dazukommen würden. Hochwertige Funktionsbekleidung und Sicherheitsausrüstung seien in diesem Bereich besonders nachgefragt.

Seit vergangenem Winter bietet Intersport nicht nur Ski, sondern auch Wintersportbekleidung im Verleih an. "Ski- und Tourenbekleidung wird von den Kunden sehr gut angenommen", sagt Schmitz. Die Zahl der Online-Buchung nehme mit jedem Jahr zu, trotzdem würden drei Viertel der Kunden ihre Ausrüstung weiterhin beim Händler vor Ort leihen.

Die angespannten Lieferketten wären in den vergangenen Monaten "natürlich eine Herausforderung" bezüglich der Warenverfügbarkeit gewesen. "Wir haben uns aber gut aufgestellt und gehen von keinen Engpässen aus".

Neue Auslands-Standorte

Auch im neuen Geschäftsjahr – das vorige schloss man Ende September mit einem Umsatz von 631 Millionen ab – investiert Intersport in neue Standorte. In Tschechien werden es etwa Filialen sein, die man von Hervis übernommen hat. Zusätzlich gibt es eine neue Niederlassung in Jihlava, die vor wenigen Tagen eröffnet hat. Ebenfalls mit Ende November hat in Nitra (Slowakei) ein neuer Standort eröffnet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger