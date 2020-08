Interspar in der PlusCity für 8,5 Millionen Euro renoviert

Nach acht Monaten Renovierungszeit wird der Interspar-Markt in der PlusCity in Pasching morgen, Dienstag, offiziell wieder eröffnet. 8,5 Millionen Euro wurden in den Umbau investiert, der Supermarkt war währenddessen keinen Tag geschlossen, wie Interspar-Chef Markus Kaser am Montag bei einer Pressekonferenz mit PlusCity-Eigentümer Ernst Kirchmayr und Paschings Bürgermeister Peter Mair betonte.

50.000 Produkte werden auf 3250 Quadratmetern angeboten. 115 Mitarbeiter sind beschäftigt, dazu kommen fünf Lehrlinge. Den Interspar-Markt in Pasching gibt es seit 20 Jahren. Die letzte umfassende Renovierung erfolgte 2004. Herzstück des Umbaus ist die sogenannte „Market Kitchen“, die laut Kaser eine „Verbindung zwischen Handel und Gastronomie sein soll“. Dort werden den Kunden Gegrilltes und Gebackenes, Woks, Bowls, Suppen, belegte Brötchen und Sushi geboten - und zwar ausschließlich zum Mitnehmen. Die Market Kitchen ersetzt das „Interspar Restaurant: In der PlusCity gäbe es bereits ein umfassendes Gastonomie-Angebot, sagten Kaser und Kirchmayr. An anderen Standorten bleibe das Restaurant-Konzept aber erhalten bzw. würde eine Market Kitchen parallel dazu etabliert werden. “Das Konzept der Market Kitchen gibt es in Österreich sonst nur in Bregenz, in Oberösterreich ist es der erste Standort mit diesem Konzept“, sagt Kaser. An der neuen „Interspar-Rezeption“ können Waren abgeholt werden, die zuvor online bestellt wurden, und auch Online-Bestellungen aufgegeben werden.

Corona sei ein „Brandbeschleuniger“ für den Onlinehandel, sagte Kirchmayr. Darauf müsse sich die PlusCity besser einstellen. Gemeinsam mit dem Linzer Unternehmen Netural werde aktuell ein Konzept entwickelt: „Click und Collect soll für die Kunden künftig sieben Tage die Woche, 24 Stunden am Tag möglich sein.“ Erste Ergebnisse soll es Ende des Jahres geben.

Bald acht Interspar-Standorte in Oberösterreich

Interspar ist in Oberösterreich weiter auf Expansionskurs: Aktuell wird der Standort Braunau renoviert, die Fertigstellung ist für den Herbst geplant. 2021 wird in Perg ein neuer Standort eröffnet, der im Herbst in Vollbetrieb gehen soll. Interspar hat dann acht Standorte in Oberösterreich, dazu kommen fünf Standorte der 100-Prozent-Tochter MaxiMarkt.

Bei Interspar kommt es mit 1. Jänner 2021 zu einem Wechsel: Johannes Holzleitner folgt Kaser als Interspar-Geschäftsführer. Kaser steigt in den Spar-Vorstand auf.