Interspar investiert 20 Millionen in neue Bäckerei in Marchtrenk

Kaisersemmerl, Mohnflesserl, Mohn- und Nussbeugerl, Kardinalschnitten, Krapfen in diversen Varianten, das "Kraftlackel"-Brot: 130 Brot- und Gebäcksorten sowie Konditorwaren werden in der neuen Interspar-Bäckerei am Standort Marchtrenk hergestellt. Diese ist seit Anfang Oktober in Betrieb und wurde gestern, Dienstag, offiziell eröffnet (Details siehe am Ende des Textes).