Internorm passiert zu wenig in der Sanierung

64 Millionen Fensterflügel wurden in Europa 2019 verkauft. Das ist eine leichte Steigerung von zwei Millionen, heuer sollen es nur 1,5 Millionen zusätzliche Fenster sein. In diesem bescheidenem Marktumfelt hat Österreichs Fensterbauer Internorm seine Position ausbauen können. Im Kernmarkt Österreich, Deutschland und der Schweiz sei das Unternehmen nach eigenen Angaben doppelt so stark wie der Markt gewachsen. Der Umsatz ist um acht Prozent auf 371 Millionen Euro gestiegen.

Der Fenstermarkt in Österreich stagniert - vor allem, weil in der Sanierung zuwenig passiere, sagt Internorm-Firmensprecher und Vertreter der Eigentümer-Familie, Christian Klinger in einem Jahrespressegespräch. Über die vergangenen vier Jahre betrachtet ist der Sanierungsmarkt um 3,5 Prozent zurück gegangen. Der Neubau hingegen um 13 Prozent gestiegen. Klinger sagte, dass vor zehn Jahren zwei von drei Fenstern ein Ersatz gewesen sei, inzwischen liegt der Sanierungsanteil am Gesamtmarkt bei 55 Prozent.

Klinger würde sich eine unkomplizierte Sanierungsförderung wünschen, weil Immobiliensanierung einen wesentlichen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen darstellen würde. „Anstatt 2030 sechs bis zehn Milliarden Euro Strafzahlungen zu leisten, sollten wir jetzt die Sanierung forcieren“, sagte Klinger. Laut den kaum verfügbaren Zahlen - so Klinger - seien 60 Prozent der Gebäude in Österreich aus energetischer Sicht sanierungsbedürftig.

Internorm werde heuer mehr als im Vorjahr investieren, „weil wir antizyklisch investieren“. Nach 16 Millionen Euro werden es heuer 25 Millionen Euro sein, Die Hälfte davon in die Modernisierung der Werke, dazu kommen neue Anlagen und Vertriebsaktivitäten.