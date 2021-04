Nach einem leichten Umsatzrückgang im Vorjahr um 0,7 Prozent auf 368 Millionen Euro erwartet der Fenstererzeuger Internorm ein kräftiges Wachstum. Mit ein Grund dafür sind die steigenden Ausgaben privater Hausbesitzer in die thermische Sanierung. "Wenn das Jahr so läuft wie geplant, dann könnten wir heuer erstmals mehr als 400 Millionen Euro Umsatz erzielen", sagte gestern Miteigentümer Christian Klinger bei einem Pressegespräch gemeinsam mit Internorm-Geschäftsführer Johann Brandstetter in