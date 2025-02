Autor, Blogger, Podcaster, Internetunternehmer, Tech-Experte, „Spiegel“-Kolumnist: Sascha Lobo tanzt auf vielen Hochzeiten. Am Mittwoch war der 49-jährige Deutsche zu Gast in Linz beim Consultants’ Day der Fachgruppe Unternehmensberatung, Buchhaltung und IT.