Obwohl der Klimawandel voranschreitet und der Regenwald bedenklich schrumpft, wird die Agrarproduktion in Südamerika in den nächsten zehn Jahren um 22 Prozent bei Pflanzen und 16 Prozent bei Vieh wachsen. Der Anteil des Kontinents am Weltagrarhandel wird von 23 auf 25 Prozent steigen. So steht's im "Agricultural Outlook 2019 –2028", den die Industrieländerorganisation OECD und die Nahrungsorganisation der UNO (FAO) diese Woche veröffentlicht haben.