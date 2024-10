Interimsobmann für Oberösterreichs Fahrzeughändler

Johann Kneidinger folgt Adolf Seifried interimistisch als Gremialobmann des Fahrzeughandels in Oberösterreich: Das wurde am Donnerstag per Aussendung bekannt gegeben. Seifried legte die Funktion, wie berichtet, nach der Pleite seines Betriebs zurück. Kneidinger führt das BMW-Autohaus in Haslach und war bisher Seifrieds Stellvertreter. 2025 wird der Obmann im Landesgremium neu gewählt.

Kneidinger ist Eigentümer der J. Kneidinger GmbH, die seit 50 Jahren die BMW-Markenvertretung innehat: Der Betrieb ist Vollanbieter (Verkauf und Werkstatt). Das Unternehmen beschäftigt 28 Mitarbeiter, darunter fünf Lehrlinge. Kneidinger ist seit 2005 Mitglied im Landesgremialausschuss, seit 2020 war er Obmann-Stellvertreter.

