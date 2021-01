"Insolvenzwelle rollt an"

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) rechnet in Österreich spätestens ab dem zweiten Halbjahr mit einer Insolvenzwelle. Aufgrund des "extremen Rückstaus an Insolvenzen und der Zunahme der verschuldeten Haushalte infolge des Verlusts tausender Arbeitsplätze steht fest, dass auf Österreich eine Insolvenzwelle zukommen wird", hieß es gestern, Montag, in einer Pressemitteilung des AKV.

Man erwarte, dass die Stundungen der öffentlichen Abgaben und Beiträge nicht über Ende März hinaus verlängert werden. Dadurch werde sich die Zahl der Firmenpleiten gegenüber 2019 um 15 Prozent erhöhen. Auch die geplante Reform des Insolvenzrechts und die Senkung der Entschuldungsdauer von fünf auf drei Jahre werden sich auswirken, heißt es. Bei Privatkonkursen sei langfristig mit einer 50-prozentigen Zunahme zu rechnen.