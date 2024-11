Insolvenzverfahren über Spediteurin eröffnet

Über das Vermögen der TSE Transport Spedition Eichberger mit Sitz in Weisskirchen ist am Dienstag am Landesgericht Wels nach Eigenantrag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet worden. Das berichtet der Gläubigerschützer Creditreform. Das Unternehmen, das in der Güterbeförderung tätig ist, gibt es seit 2013.

Über die Insolvenzursachen sowie die Höhe der Passiva ist einstweilen noch nichts bekannt. Die 168 betroffenen Gläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, erhalten. Bis 20. Jänner können Forderungen angemeldet werden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 6. Februar statt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper