Insolvenzverfahren über Maschinenbauer eröffnet

Am Landesgericht Wels wurde am Donnerstag ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung über die Firma mdv maschinenbau Dullinger Gmbh in Vöcklamarkt eröffnet. Das Unternehmen produziert Maschinenteile für die Industrie. Betrofffen sind 33 Mitarbeiter, sie wurden dienstfrei gestellt.

Den Aktiva von rund 250.000 Euro stehen Passiva von 1,5 Millionen gegenüber. Die Insolvenz-Ursache: Laut dem KSV1870 vorliegenden Insolvenzeröffnungsantrag leidet die gesamte Branche seit Anfang des Jahres (insbesondere ab Sommer) unter massiven Umsatzeinbußen. Die Auftragslage sei derartig schlecht gewesen, dass nicht einmal 20 Prozent der üblichen Monatsum-sätze erzielt werden konnten. Dazu sei ein plötzlicher massiver Preisverfall in der Maschinenbaubranche gekommen, sodass unter dem Selbstkostenpreis angeboten werden musste.