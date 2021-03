Insolvenzrecht neu: Warnung vor Geheimverfahren

"Anders als eine Insolvenz muss ein Restrukturierungsverfahren nur dann in der Ediktsdatei öffentlich gemacht werden, wenn der Schuldner dem auch zustimmt", sagt Karl-Heinz Götze, Leiter der Insolvenzabteilung beim Gläubigerschutzverband KSV 1870. Der Schuldner, der das Verfahren beantrage, könne frei entscheiden, welche Gläubiger er miteinbezieht und welche nicht: Hier würden "geheime Verfahren" drohen, Gläubigerschutzverbände hätten im schlimmsten Fall keine Einsicht in die Akten.

Wie berichtet, tritt mit 17. Juli eine Novelle des Insolvenzrechts in Kraft. Mit dem geplanten Reorganisationsverfahren sollen drohende Insolvenzen abgewendet werden. Den Gläubigern, die der Schuldner nicht miteinbezieht, schuldet er weiter 100 Prozent. Mit den anderen muss er sich auf eine Quote einigen, sagt Götze: Die Gläubiger werden in Klassen eingeteilt: Innerhalb dieser Klasse müssen 75 Prozent der Reorganisation zustimmen.

Außerdem Teil der Novelle: Die Entschuldungsdauer sinkt sowohl bei Unternehmen als auch bei Privaten auf drei Jahre.

Artikel von Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft e.prechtl@nachrichten.at